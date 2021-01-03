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В Польше задержали гражданина Украины за нападение с ножом на знакомого

Киев • УНН

 • 12293 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В польском Вроцлаве задержали 28-летнего гражданина Украины, который напал с ножом на своего знакомого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

В Польше задержали гражданина Украины за нападение с ножом на знакомого

Вроцлавская полиция задержала 28-летнего гражданина Украины, который во время бытовой ссоры в одной из квартир в районе Лесьница ранил ножом своего знакомого.

Полицейские получили сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир в ночь с 1 на 2 января.

Как рассказали в полиции, украинец навеселе напал на другого мужчину с ножом. Раненый попал в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

На месте полиция задержала нападавшего. Сначала он вел себя агрессивно и не выполнял указаний полиции. Держа нож в руке, он начал идти в их направлении, однако его удалось быстро успокоить. Мужчину задержали.

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