У Польщі затримали громадянина України за напад з ножем на знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У польському Вроцлаві затримали 28-річного громадянина України, який напав з ножем на свого знайомого. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Вроцлавська поліція затримала 28-річного громадянина України, який під час побутової сварки в одній з квартир у районі Лєсьніца поранив ножем свого знайомого.
Поліцейські отримали повідомлення про побутовий конфлікт в одній з квартир у ніч з 1 на 2 січня.
Як розповіли у поліції, українець напідпитку напав на іншого чоловіка з ножем. Поранений потрапив до лікарні. Його життю нічого не загрожує.
На місці поліція затримала нападника. Спочатку він поводився агресивно і не виконував вказівок поліції. Тримаючи ножа у руці, він почав йти у їхньому напрямку, однак його вдалося швидко вгамувати. Чоловіка затримали.