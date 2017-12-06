В Польше задержали экс-главу контрразведки по делу о сотрудничестве с ФСБ

По словам представителя окружной прокуратуры в Варшаве Лукаша Лапчинского, военной жандармерии поручили задержать П.Питля для того, чтобы изменить ему обвинение по делу о сотрудничестве Службы военной контрразведки с российской ФСБ.

Задержанный сегодня должны доставить в прокуратуру. В то же время, по неофициальным данным, П.Питля задержали после того, как он не явился на допрос.

Сообщается, что в прошлом году ему были предъявлены обвинения в превышении полномочий в сотрудничестве с ФСБ. Весной в этом деле в Польше допросили бывшего премьер-министра и действующего главу Европейского Совета Дональда Туска.

Как сообщал УНН, в Варшаве заявили, что РФ заставила уехать польского историка.