У Польщі затримали екс-голову контррозвідки у справі про співпрацю з ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Польщі затримали колишнього керівника Служби військової контррозвідки Польщі Петра Пітля у справі про співпрацю з Федеральною службою безпеки Росії, передає УНН з посиланням на видання RMF24.
За словами представника окружної прокуратури у Варшаві Лукаша Лапчинського, військовій жандармерії доручили затримати П.Пітля для того, щоб змінити йому обвинувачення у справі про співпрацю Служби військової контррозвідки з російської ФСБ.
Затриманого сьогодні повинні доставити в прокуратуру. У той же час, за неофіційними даними, П.Пітля затримали після того, як він не з'явився на допит.
Повідомляється, що минулого року йому були висунуті звинувачення в перевищенні повноважень у співпраці з ФСБ. Навесні у цій справі в Польщі допитали колишнього прем'єр-міністра і чинного главу Європейської Ради Дональда Туска.
Як повідомляв УНН, у Варшаві заявили, що РФ змусила виїхати польського історика.