В Польше за первое полугодие 2018 года получили международную защиту 74 украинца

Кроме того, в первой половине этого года 2,1 тыс. иностранцев попросила в Польше международной защиты. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего защиту в Польше хотели получить россияне (68%) и украинцы (10%).



По сообщению Управления по вопросам иностранцев, в первой половине 2018 года международную защиту в Польше получили 255 иностранцев. Это были, в основном, граждане Украины (74 человека) и России (42 человека).



Напомним, в 2017 году в целом 520 человек получили международную защиту в Польше, в основном граждане Украины, России и Таджикистана.