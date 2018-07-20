В Польше за первое полугодие 2018 года получили международную защиту 74 украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Все больше иностранцев хочет остаться в Польше на длительное время. По официальным данным, в первом полугодии этого года число иностранцев с видами на жительство увеличилось на 25 тыс. человек. В середине 2018 года такое разрешение имело в целом 350 тыс. человек. Об этом сообщил Якуб Дудзяк из Управления по вопросам иностранцев в Варшаве, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Кроме того, в первой половине этого года 2,1 тыс. иностранцев попросила в Польше международной защиты. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего защиту в Польше хотели получить россияне (68%) и украинцы (10%).
По сообщению Управления по вопросам иностранцев, в первой половине 2018 года международную защиту в Польше получили 255 иностранцев. Это были, в основном, граждане Украины (74 человека) и России (42 человека).
Напомним, в 2017 году в целом 520 человек получили международную защиту в Польше, в основном граждане Украины, России и Таджикистана.