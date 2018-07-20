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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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8 марта, 13:20 • 124857 просмотра

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В Польше за первое полугодие 2018 года получили международную защиту 74 украинца

В Польше за первое полугодие 2018 года получили международную защиту 74 украинца

Киев  •  УНН

 • 5887 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Все больше иностранцев хочет остаться в Польше на длительное время. По официальным данным, в первом полугодии этого года число иностранцев с видами на жительство увеличилось на 25 тыс. человек. В середине 2018 года такое разрешение имело в целом 350 тыс. человек. Об этом сообщил Якуб Дудзяк из Управления по вопросам иностранцев в Варшаве, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Кроме того, в первой половине этого года 2,1 тыс. иностранцев попросила в Польше международной защиты. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего защиту в Польше хотели получить россияне (68%) и украинцы (10%).

По сообщению Управления по вопросам иностранцев, в первой половине 2018 года международную защиту в Польше получили 255 иностранцев. Это были, в основном, граждане Украины (74 человека) и России (42 человека).

Напомним, в 2017 году в целом 520 человек получили международную защиту в Польше, в основном граждане Украины, России и Таджикистана.

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