У Польщі за перше півріччя 2018 року отримали міжнародний захист 74 українці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Все більше іноземців хоче залишитися у Польщі на триваліший час. За офіційними даними, у першому півріччі цього року кількість іноземців із посвідками на проживання збільшилася на 25 тис. У середині 2018 року такий дозвіл мало загалом 350 тис. осіб. Про це повідомив Якуб Дудзяк з Управління з питань іноземців у Варшаві, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Крім того, у першій половині цього року 2,1 тис. іноземців попросила у Польщі міжнародного захисту. Це на 29% менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Найчастіше захист у Польщі хотіли отримати росіяни (68%) та українці (10%).
За повідомлення Управління з питань іноземців, у першій половині 2018 року міжнародний захист у Польщі отримали 255 іноземців. Це були, в основному, громадяни України (74 особи) та Росії (42 особи).
Нагадаємо, у 2017 році в цілому 520 осіб отримали міжнародний захист у Польщі, здебільшого громадяни України, Росії і Таджикистану.