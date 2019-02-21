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Актуальное
В Польше с 2020 года полностью запретят торговлю по воскресеньям

В Польше с 2020 года полностью запретят торговлю по воскресеньям

Киев  •  УНН

 • 17114 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Польше с 2020 года полностью будет запрещена торговля по воскресеньям. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на отчет Ассоциации предпринимателей и работодателей Польши, передает УНН.

Как отмечается в отчете, большинство стран Европейского союза не ограничивают торговлю по воскресеньям. Однако Польша ужесточает меры.

"В Польше с 2020 года будет полностью запрещена торговля по воскресеньям, с небольшими исключениями. При этом, на фоне других стран Европы, где также ограничена торговля по воскресеньям, меры Польши выглядят наиболее жесткими", - отметил представитель Ассоциации Якуб Биньковский.

В то же время отмечается, что Венгрия вернулась к свободной торговле по воскресеньям всего через год после введения ограничений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что правительство намерено пересмотреть закон об ограничении торговли по воскресеньям, который вступил в силу в марте прошлого года. 

Запрет не распространяется, среди прочего, на кондитерские, магазины мороженого, автозаправочные станции, цветочные магазины, киоски с прессой, кафе. Также могут быть открыты те магазины, в которых в воскресенье за прилавком будут стоять их владельцы.

В то же время польский профсоюз "Солидарность" считает, что ограничения торговли по воскресеньям не требуют изменений, а лишь уточнений – чтобы некоторые торговые сети не могли обходить закон.

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