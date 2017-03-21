В Польше пройдет акция "Выходные за полцены"

"В Польше есть много красивых неоткрытых мест. Их стоит посетить! Мы надеемся, что в этом году акцией "Посмотри больше Польши - выходные за полцены" воспользуются более 100 тыс. человек ", - заявил министр спорта и туризма Польши Витольд Банка во время презентации мероприятия.

В прошлом году в подобной акции, которую организовали 400 компаний, приняли участие 60 тыс. туристов. В этом году к ней присоединились уже 450 участников, которые предлагают скидки на связанные между собой туристические услуги. Убедиться, какие объекты участвуют в акции, можно на ее странице в сети Интернет.

За полцены желающие смогут воспользоваться 50 тыс. пешеходными туристическими маршрутами, 18 тыс. велосипедными, посетить около 800 музеев, 145 природных парков и 14 объектов из перечня всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главной целью акции организаторы декларируют развитие внутреннего туризма и усилиние его влияние на динамику экономического развития. В 2015 году доля туризма в валовом внутреннем продукте Польши составила 5,6%. Годом ранее она составляла 5,1%.

Развитие туризма должно способствовать продолжению туристического сезона, повысить интерес к поездкам на выходные, особенно в так называемый "низкий" сезон, и увеличить популярность туристического отдыха среди поляков.

Напомним, что по данным главного статистического управления Польши в прошлом году страну посетили всего 6 млн. 100 тыс. иностранных туристов, из которых 334 тыс. украинских. По этому показателю наши соотечественники заняли третье место после немцев и британцев.

Как сообщал УНН, Польша собирается проработать миграционную политику в отношении Украины .

Ранее сообщалось, что туристический центр вроде польского появится в Ровенской области .