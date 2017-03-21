У Польщі відбудеться акція “Вихідні за півціни”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Загальнонаціональна акція “Побач більше Польщі – вихідні за півціни”, у якій, за планами організаторів, візьмуть участь до 100 тисяч поляків, пройде у перші вихідні квітня, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства спорту та туризму країни.
“У Польщі є багато красивих невідкритих місць. Їх варто відвідати! Ми сподіваємося, що в цьому році акцією “Побач більше Польщі – вихідні за півціни” скористаються понад 100 тис. осіб”, - заявив міністр спорту та туризму Польщі Вітольд Банка під час презентації заходу.
Торік у подібній акції, яку організували 400 компаній, взяли участь 60 тис. туристів. Цьогоріч до неї долучилися вже 450 учасників, які пропонують знижки на пов’язані між собою туристичні послуги. Пересвідчитися, які об’єкти беруть участь в акції, можна на її сторінці в мережі Інтернет.
За півціни охочі зможуть скористатися 50 тис. пішохідних туристичних маршрутів, 18 тис. велосипедних, відвідати близько 800 музеїв, 145 природних парків та 14 об’єктів із переліку світової спадщини ЮНЕСКО.
Головною метою акції організатори декларують розвиток внутрішнього туризму та посилити його вплив на динаміку економічного розвитку. У 2015 році частка туризму у валовому внутрішньому продукті Польщі склала 5,6%. Роком раніше вона становили 5,1%.
Розвиток туризму має сприяти продовженню туристичного сезону, підвищити інтерес до поїздок на вихідні, особливо у так званий “низький” сезон, й збільшити популярність туристичного відпочинку серед поляків.
Нагадаємо, що за даними головного статистичного управління Польщі торік країну відвідали загалом 6 млн. 100 тис. іноземних туристів, з яких 334 тис. українців. За цим показником наші співвітчизники посіли третє місце після німців та британців.
Як повідомляв УНН, Польща збирається пропрацювати міграційну політику щодо України.
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