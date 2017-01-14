В Польше началась церемония встречи военных США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Польше на военной базе началась церемония встречи военных США, которые прибыли в течение последних нескольких дней для укрепления восточного фланга НАТО, передает УНН.
На польской военной базе в городе Жагань недалеко от границы с Германией проходит церемония встречи войск США.
3,5 тысячи американских военных переброшены сейчас в Польшу в рамках усилий НАТО по усилению защиты общих границ.
Такие действия были согласованы на последнем саммите НАТО в Варшаве в ответ на агрессию России в Украине.
Напомним, 7 января во Вроцлав в Польше прилетели 250 американских солдат, которые являются частью подразделений, которые должны укрепить восточный фланг НАТО.
Как сообщал УНН, заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер сообщила, что развертывание американских танков и боевых машин в странах Центральной и Восточной Европы есть пропорциональным ответом на агрессивные действия России в отношении стран Балтии и НАТО в целом.