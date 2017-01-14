У Польщі розпочалась церемонія зустрічі військових США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Польщі на військові базі розпочалась церемонія зустрічі військових США, які прибули протягом останніх декількох днів для зміцнення східного флангу НАТО, передає УНН.
На польській військовій базі в місті Жагань неподалік кордону з Німеччиною відбувається церемонія зустрічі військ США.
3,5 тисячі американських військових перекинуті зараз до Польщі в рамках зусиль НАТО з посилення захисту спільних кордонів.
Такі дії були погоджені на останньому Саміті НАТО у Варшаві і відповіді на агресію Росії в Україні.
Нагадаємо, 7 січня до Вроцлава у Польщі прилетіли 250 американських солдатів, які є частиною підрозділів, які повинні зміцнити східний фланг НАТО.
Як повідомляв УНН, заступник Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер повідомила, що розгортання американських танків і бойових машин в країнах Центральної та Східної Європи є пропорційною відповіддю на агресивні дії Росії щодо країн Балтії і НАТО в цілому.