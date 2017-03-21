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В Польше президента Евросовета Д.Туска обвинили в "дипломатической измене"

В Польше президента Евросовета Д.Туска обвинили в "дипломатической измене"

Киев • УНН

 • 11266 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр обороны Польши Антони Мацеревич обвинил нынешнего президента Европейского совета, а ранее премьер-министра Польши Дональда Туска в "дипломатической измене", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как заявил А.Мацеревич, Д.Туск на должности польского премьера якобы сотрудничал с президентом России Владимиром Путиным с целью навредить интересам Польши после катастрофы 2010 г. польского правительственного самолета возле российского Смоленска, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, среди них много представителей политического руководства и общественных деятелей.

СМИ отмечает, что Министерство обороны Польши заявило, что сообщил военный департамент Национальной прокуратуры Польши о том, что подозревает Д.Туска в "злоупотреблении доверием в иностранных отношениях".

В Национальной прокуратуре подтвердили, что получили это сообщение и, согласно закону, есть 30 дней на то, чтобы решить, начинать ли расследование.

В свою очередь, как отмечает издание, Д.Туск отверг эти обвинения как сугубо эмоциональные и навязчивые.

На недавнем саммите Евросоюза, где Д.Туска переизбрали голосами 28 участников против одного голоса от Польши, официальная Варшава оказалась в изоляции.

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Лидер "Права и справедливости", давний политический соперник Дональда Туска Ярослав Качиньский уже давно обвинял его в смерти своего брата Леха Качиньского.

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