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У Польщі президента Євроради Д.Туска звинуватили в “дипломатичній зраді”

У Польщі президента Євроради Д.Туска звинуватили в “дипломатичній зраді”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив нинішнього президента Європейської ради, а раніше прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска у “дипломатичній зраді”, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як заявив А.Мацеревич, Д.Туск на посаді польського прем’єра нібито співпрацював із президентом Росії Володимиром Путіним із метою зашкодити інтересам Польщі після катастрофи 2010 року польського урядового літака біля російського Смоленська, в якій загинув тодішній президент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей, серед них багато представників політичного керівництва і громадських діячів.

ЗМІ відзначає, що Міністерство оборони Польщі заявило, що повідомило військовий департамент Національної прокуратури Польщі про те, що підозрює Д.Туска у “зловживанні довірою в закордонних відносинах”.

У Національній прокуратурі підтвердили, що отримали це повідомлення і, відповідно до закону, мають 30 днів на те, щоб вирішити, чи починати розслідування.

У свою чергу, як відзначає видання, Д.Туск відкинув ці звинувачення як суто емоційні і нав’язливі.

На недавньому саміті Євросоюзу, де Д.Туска переобрали голосами 28 учасників проти одного голосу від Польщі, офіційна Варшава опинилася в ізоляції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Туск побіцяв врятувати Польщу від "ізоляції"

Лідер “Права і справедливості”, давній політичний суперник Дональда Туска Ярослав Качинський уже давно звинувачував його у смерті свого брата Леха Качинського.

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