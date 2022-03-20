В Польше для беженцев из Украины стал доступен аналог "Дия" - mObywatel

Детали

Приложение mObywatel отныне доступно и для беженцев из Украины, прибывших в Польшу. Однако, в отличие от граждан Польши, там будет доступен только документ с самыми важными персональными данными: имя и фамилия, присвоенный номер PESEL, дата и место рождения, гражданство. Для удобства использования приложение также будет содержать фотографию пользователя.

Чтобы активировать mObywatel, нужно получить доверенный профиль (Profil Zaufany). Во время активации нужно будет ввести свой логин и пароль, используемый при активации доверенного профиля. Ваш документ будет добавлен автоматически.

Приложение бесплатное и может быть использован любым совершеннолетним человеком, если:

- вы пересекли польско-украинскую границу после 24 февраля 2022 года,

- имеете номер PESEL,

- имеете доверенный профиль,

- имеете смартфон с ОС Android версии 6.0 Или более поздней) или iOS 13 (или более поздней),

- имеете смартфон, у которого есть Bluetooth с камерой,

- имеете доступно подключение к Интернету.

Приложением mObywatel можно пользоваться только совершеннолетним гражданам Украины, которые получили номер PESEL и которые приехали в Польшу, начиная с 24 февраля 2022 года.

Приложение mObywatel недоступен для украинцев, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года.

Напомним

На Главном железнодорожном вокзале во Вроцлаве планируют трудоустроить около десятка беженцев из Украины.