У Польщі для біженців з України став доступний аналог "Дії" - mObywatel
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Польщі діє мобільний застосунок mObywatel – аналог українського додатку “Дія”, – за допомогою якого можна створити цифрові документи, що підтверджують особу людини. Тепер він доступний і для українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Yavp.pl.
Деталі
Додаток mObywatel відтепер доступний і для біженців з України, які прибули до Польщі. Однак, на відміну від громадян Польщі, там буде доступний тільки документ з найважливішими персональними даними: ім’я та прізвище, присвоєний номер PESEL, дата і місце народження, громадянство. Для зручності використання додаток також міститиме фотографію користувача.
Щоб активувати mObywatel, потрібно отримати довірений профіль (Profil Zaufany). Під час активації потрібно буде ввести свій логін та пароль, який використовується при активації довіреного профілю. Ваш документ буде доданo автоматично.
Додаток безкоштовний і може бути використаний будь-якою повнолітньою людиною, якщо:
- ви перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року,
- маєте номер PESEL,
- маєте довірений профіль,
- маєте смартфон з ОС Android версії 6.0 (або пізнішої) або iOS 13 (або новішої),
- маєте смартфон, у якого є Bluetooth з камерою,
- маєте доступне підключення до Інтернету.
Додатком mObywatel можна користуватися тільки повнолітнім громадянам України, які отримали номер PESEL і які приїхали до Польщі, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Додаток mObywatel недоступний для українців, які прибули в Польщу до 24 лютого 2022 року.
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