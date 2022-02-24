В плен ВСУ под Черниговом сдался взвод армии России: появилось видео допроса командира

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Геращенко распространил видео допроса командира взвода.

"На видео допрос командира взвода. Он еще вчера не знал, что его и его солдат бросят наступать на Украину. Ну, зачем вы сюда пришли? Мы же мирная Украина! Но мы будем бороться!" - написал Геращенко.

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