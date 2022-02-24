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15 марта, 19:03 • 98930 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128013 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115694 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109900 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100692 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97152 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84784 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В плен ВСУ под Черниговом сдался взвод армии России: появилось видео допроса командира

В плен ВСУ под Черниговом сдался взвод армии России: появилось видео допроса командира

Киев • УНН

 • 602226 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня под Черниговом в плен Вооруженным силам Украины сдался взвод 74 мотострелковой бригады из Кузбасса. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на Facebook обнародовал видео допроса его командира, передает УНН.

Детали

Геращенко распространил видео допроса командира взвода.

"На видео допрос командира взвода. Он еще вчера не знал, что его и его солдат бросят наступать на Украину. Ну, зачем вы сюда пришли? Мы же мирная Украина! Но мы будем бороться!" - написал Геращенко.

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