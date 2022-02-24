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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 10323 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У полон ЗСУ під Черніговом здався взвод армії Росії: з'явилось відео допиту командира

У полон ЗСУ під Черніговом здався взвод армії Росії: з'явилось відео допиту командира

Київ • УНН

 • 602227 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні під Черніговом у полон Збройним силам України здався взвод 74 мотострілецької бригади з Кузбасу. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на Facebook оприлюднив відео допиту його командира, передає УНН.

Деталі

Геращенко поширив відео допиту командира взводу. 

"На відео допит командира взводу. Він ще вчора не знав, що його та його солдатів кинуть наступати на Україну. Ну, навіщо Ви сюди прийшли? Ми ж мирна Україна! Але ми боротимемося!", - написав Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Никто не думал, что мы едем убивать": під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади РФ

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