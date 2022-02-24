У полон ЗСУ під Черніговом здався взвод армії Росії: з'явилось відео допиту командира
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні під Черніговом у полон Збройним силам України здався взвод 74 мотострілецької бригади з Кузбасу. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на Facebook оприлюднив відео допиту його командира, передає УНН.
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Геращенко поширив відео допиту командира взводу.
"На відео допит командира взводу. Він ще вчора не знав, що його та його солдатів кинуть наступати на Україну. Ну, навіщо Ви сюди прийшли? Ми ж мирна Україна! Але ми боротимемося!", - написав Геращенко.
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