В полиции заявили о ряде обысков на предприятиях оборонного комплекса Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня обыски проходят не только на Житомирском бронетанковом заводе, но и на ряде предприятий оборонно комплекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции.
"На территории городов Житомир и Киев работники Национальной полиции Украины и Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве под процессуальным руководством Военной прокуратуры Центрального региона Украины, с участием спецподразделения КОРД проводят ряд санкционированных обысков", - говорится в сообщении.
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Напомним, на Житомирском бронетанковом заводе проходят обыски.