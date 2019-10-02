Обшуки на Житомирському бронетанковому заводі: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Слідчі дії на Житомирському бронетанковому заводі проводяться у межах кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів під час закупівлі комплектуючих до бронетанкової техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Нацполіції.
“Сума збитків встановлюється”, — сказано у повідомленні.
Так, обшуки проводять співробітники Національної поліції України та Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Центрального регіону України, за участю спецпідрозділу КОРД.
Як раніше повідомляв УНН, на Житомирському бронетанковому заводі проходять обшуки.