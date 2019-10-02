Обыски на Житомирском бронетанковом заводе: стали известны подробности

КИЕВ. 2 октября. УНН. Следственные действия на Житомирском бронетанковом заводе проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции.