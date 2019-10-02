У поліції заявили про низку обшуків на підприємствах оборонного комплексу України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні обшуки проходять не лише на Житомирському бронетанковому заводі, а й на низці підприємств обороно комплексу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Нацполіції.
“На території міст Житомир та Київ працівники Національної поліції України та Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Центрального регіону України, за участю спецпідрозділу КОРД проводять ряд санкціонованих обшуків”, — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, на Житомирському бронетанковому заводі проходять обшуки.