В полиции рассказали о курьезных вызовах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В полиции по случаю Дня смеха рассказали о курьезных вызовах, которые получили патрульные полицейские. Об этом Национальная полиция сообщила в Facebook, передает УНН.
Среди курйозных вызовов оказались такие:
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- заявителя напугали граждане, собравшиеся у двора. Женщина решила, что это колдуны.
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- у ребенка, который любит поиграть в компьютерные игры, во время очередной забавы украли оружие. Об этом он сообщил патрульным и указал, что у него есть адрес другого игрока.
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- харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.
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Напомним, в Киеве сотрудник посольства РФ совершил ДТП.