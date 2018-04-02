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У поліції розповіли про курйозні виклики

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У поліції з нагоди Дня сміху розповіли про курйозні виклики, які отримали патрульні поліцейські. Про це Національна поліція повідомила у Facebook, передає УНН.

Серед курйозних викликів опинилися такі:

  • заявницю налякали громадяни, які зібралися біля двору. Жінка вирішила, що це чаклуни.
  • у дитини, яка любить пограти в комп'ютерні ігри, під час чергової забави вкрали зброю. Про це він повідомив патрульним і вказав, що у нього є адреса іншого гравця.
  • харків'янці не дає спокою той факт, що в сусідній квартирі, де п'ять років ніхто не живе, працює холодильник. Вона просить наряд поліції відкрити квартиру.

Нагадаємо, у Києві співробітник посольства РФ скоїв ДТП.

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