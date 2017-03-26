В полиции сообщили подробности самоубийства в Одессе

“Женщина выпала с 3-го этажа, в комнате был парень, сейчас на месте работают правоохранители”, — сообщила пресс-секретарь ГУНП Елена Войтенко.

Напомним, из дома на ул.Архитекторской, 1 женщина выпала из окна. Что стало причиной падения пока неизвестно.

Также напомним, очередную попытку самоубийства из-за участия в “группе смерти” в социальных сетях предупредили в Бахмуте.

Бахмутский школьница 2003 года рождения уже находилась под пристальным вниманием полицейских ювенальной превенции. Месяцем ранее, выяснив, что девочка является активной участницей “группы смерти” и уже приступила к выполнению первых задач “квеста”, сотрудники полиции совместно с матерью и преподавателями обезопасили девушку от трагедии, убедив оставить все возможные контакты с опасной игрой.