У поліції повідомили подробиці самогубства в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 березня. УНН. В ГУНП Одеської області розповіли подробиці самогубства жінки в Одесі, повідомляє кореспондент УНН.
“Жінка випала із 3-го поверху, у кімнаті був хлопець, зараз на місці працюють правоохоронці”, — повідомила речниця ГУНП Олена Войтенко.
Нагадаємо, з будинку на вул.Архітекторській,1 жінка випала із вікна. Що стало причиною падіння наразі невідомо.
Нагадаємо, чергову спробу самогубства через участь у “групах смерті” в соціальних мережах попередили в Бахмуті.
Бахмутська школярка 2003 року народження вже перебувала під увагою поліцейських ювенальної превенції. Місяцем раніше, з’ясувавши, що дівчинка є активною учасницею “групи смерті” і вже приступила до виконання перших завдань “квесту”, співробітники поліції спільно з її матір’ю та викладачами убезпечили дівчину від трагедії, переконавши полишити всі можливі контакти з небезпечною грою.