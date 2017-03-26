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У поліції повідомили подробиці самогубства в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 26 березня. УНН. В ГУНП Одеської області розповіли подробиці самогубства жінки в Одесі, повідомляє кореспондент УНН.

“Жінка випала із 3-го поверху, у кімнаті був хлопець, зараз на місці працюють правоохоронці”, — повідомила речниця ГУНП Олена Войтенко.

Нагадаємо, з будинку на вул.Архітекторській,1 жінка випала із вікна. Що стало причиною падіння наразі невідомо.

Нагадаємо, чергову спробу самогубства через участь у “групах смерті” в соціальних мережах попередили в Бахмуті.

Бахмутська школярка 2003 року народження вже перебувала під увагою поліцейських ювенальної превенції. Місяцем раніше, з’ясувавши, що дівчинка є активною учасницею “групи смерті” і вже приступила до виконання перших завдань “квесту”, співробітники поліції спільно з її матір’ю та викладачами убезпечили дівчину від трагедії, переконавши полишити всі можливі контакти з небезпечною грою.

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