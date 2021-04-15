В полиции назвали препарат-убийцу "краснокнижных" птиц в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Полиция Херсонской области получила 25 сообщений о смерти "краснокнижных" птиц в зоне херсонского заповедника "Аскания-Нова", которые объединены в одно уголовное производство, сообщает УНН.
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"С начала года в полицию Херсонской области поступило 25 сообщений о гибели краснокнижных птиц на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" и полях сельхозназначения. По всем фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения, которые расследуются в одном уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 239 УК Украины "Загрязнение или порча земель"", - рассказали в полиции.
Детали
Экспертиза установила, что редкие птицы отравились бродифакумом - препаратом от грызунов, который фермеры разбросали по полям.
"На сегодня в Каховском районе проверено 52 фермерские хозяйства, в некоторых из них обнаружили химические препараты на основе бродифакума. Сейчас на территории этих хозяйств проводятся следственные действия под оперативным сопровождением отдела защиты интересов общества и государства областного главка полиции. Проверяется документация аренды земельных участков и разрешительная документация на применение пестицидов и агрохимикатов, которые использовались для борьбы с грызунами. Продолжается досудебное расследование", - отметили в полиции.
Дополнение
Препарат против грызунов по инструкции должен либо закапываться в землю, или применяться в специальных коробах во избежание отравления других животных.
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