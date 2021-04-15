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В полиции назвали препарат-убийцу "краснокнижных" птиц в Херсонской области

В полиции назвали препарат-убийцу "краснокнижных" птиц в Херсонской области

Киев  •  УНН

 • 21115 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Полиция Херсонской области получила 25 сообщений о смерти "краснокнижных" птиц в зоне херсонского заповедника "Аскания-Нова", которые объединены в одно уголовное производство, сообщает УНН.

Цитата

"С начала года в полицию Херсонской области поступило 25 сообщений о гибели краснокнижных птиц на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" и полях сельхозназначения. По всем фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения, которые расследуются в одном уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 239 УК Украины "Загрязнение или порча земель"", - рассказали в полиции.

Детали

Экспертиза установила, что редкие птицы отравились бродифакумом - препаратом от грызунов, который фермеры разбросали по полям.

"На сегодня в Каховском районе проверено 52 фермерские хозяйства, в некоторых из них обнаружили химические препараты на основе бродифакума. Сейчас на территории этих хозяйств проводятся следственные действия под оперативным сопровождением отдела защиты интересов общества и государства областного главка полиции. Проверяется документация аренды земельных участков и разрешительная документация на применение пестицидов и агрохимикатов, которые использовались для борьбы с грызунами. Продолжается досудебное расследование", - отметили в полиции.

Дополнение

Препарат против грызунов по инструкции должен либо закапываться в землю, или применяться в специальных коробах во избежание отравления других животных.

К теме

Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая ранее заявляла, что решила вопрос мора птиц - запретила использование бродифакума на три месяца. Однако решение оказалось неэффективным и птицы продолжают умирать.

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