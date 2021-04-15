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У поліції назвали препарат-вбивцю “червонокнижних” птахів на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Поліція Херсонщини отримала 25 повідомлень про смерть “червонокнижних” птахів в зоні херсонського заповідника “Асканія -Нова”, які об’єднані в одне кримінальне провадження, повідомляє УНН.

Цитата

“З початку року в поліцію Херсонщини надійшло 25 повідомлень про загибель червонокнижних птахів на території біосферного заповідника „Асканія-Нова“ та полях сільгосппризначення. За всіма фактами в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості, які розслідуються в одному кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст. 239 КК України „Забруднення або псування земель“”, — розповіли в поліції.

Деталі

Експертиза встановила, що рідкісні птахи отруїлися бродіфакумом — препаратом від гризунів, яку фермери розкидали по полям.

“На сьогодні в Каховському районі перевірено 52 фермерські господарства, у деяких з них виявили хімічні препарати на основі бродіфакуму. Наразі на території цих господарств проводяться слідчі дії за оперативним супроводом відділу захисту інтересів суспільства й держави обласного главку поліції. Перевіряється документація оренди земельних ділянок та дозвільна документація на застосування пестицидів та агрохімікатів, які використовувались для боротьби з гризунами. Триває досудове розслідування”, — зазначили в поліції.

Доповнення

Препарат від гризунів за інструкцією має або закопуватися у землю, або застосовуватися у спеціальних коробах для уникнення отруєння інших тварин.

До теми

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька раніше заявляла, що вирішила питання мору птахів — заборонила використання бродіфакуму на три місяці. Проте рішення виявилось неефективним і птахи продовжують вмирати.

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