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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57800 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 129377 просмотра

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В полиции назвали предварительную версию ДТП с участием грузовика с кирпичами

Киев  •  УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Правоохранители устанавливают причины ДТП на столичном Печерске с грузовиком с кирпичами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной полиции.

"По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Пострадали двое мужчин, находившихся в кабине. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. ЧП произошло утром на улице Лютеранской у выезда на Крещатик. В полицию поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль Renault Magnum, нагруженный кирпичом, скатился с горки, повредил припаркованные авто и остановился в арке", - сообщили они.

На момент аварии в кабине находились двое водителей, которые получили незначительные телесные повреждения: врачи оказали им помощь и отпустили.

На месте происшествия выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа. Вероятной причиной ДТП стал отказ тормозной гидравлики.

Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.

Как сообщал УНН, в центре Киева перевернулся грузовик с кирпичом

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