В полиции назвали предварительную версию ДТП с участием грузовика с кирпичами

"По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Пострадали двое мужчин, находившихся в кабине. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. ЧП произошло утром на улице Лютеранской у выезда на Крещатик. В полицию поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль Renault Magnum, нагруженный кирпичом, скатился с горки, повредил припаркованные авто и остановился в арке", - сообщили они.

На момент аварии в кабине находились двое водителей, которые получили незначительные телесные повреждения: врачи оказали им помощь и отпустили.

На месте происшествия выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа. Вероятной причиной ДТП стал отказ тормозной гидравлики.

Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.



Как сообщал УНН, в центре Киева перевернулся грузовик с кирпичом.