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У поліції назвали попередню версію ДТП за участі вантажівки з цеглою

У поліції назвали попередню версію ДТП за участі вантажівки з цеглою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Правоохоронці встановлюють причини дорожньо-транспортної пригоди на столичному Печерську з вантажівкою з цеглою. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної поліції. 

"За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма. Постраждало двоє чоловіків, які перебували в кабіні. Лікарі надали їм необхідну медичну допомогу. Подія сталася вранці на вулиці Лютеранській біля виїзду на Хрещатик. До поліції надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль Renault Magnum, навантажений цеглою, скотився з гірки, пошкодив припарковане авто та зупинився в арці", - повідомили вони. 

На момент аварії в кабіні перебували двоє водіїв, які отримали незначні тілесні ушкодження: лікарі надали їм допомогу і відпустили.

На місці події виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група. Імовірною причиною ДТП стала відмова гальмівної гідравліки.

Правоохоронці встановлюють механізм та причини автопригоди. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва перекинулася вантажівка з цеглою

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