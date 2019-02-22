У поліції назвали попередню версію ДТП за участі вантажівки з цеглою

"За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма. Постраждало двоє чоловіків, які перебували в кабіні. Лікарі надали їм необхідну медичну допомогу. Подія сталася вранці на вулиці Лютеранській біля виїзду на Хрещатик. До поліції надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль Renault Magnum, навантажений цеглою, скотився з гірки, пошкодив припарковане авто та зупинився в арці", - повідомили вони.

На момент аварії в кабіні перебували двоє водіїв, які отримали незначні тілесні ушкодження: лікарі надали їм допомогу і відпустили.

На місці події виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група. Імовірною причиною ДТП стала відмова гальмівної гідравліки.

Правоохоронці встановлюють механізм та причини автопригоди. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події.



Як повідомляв УНН, у центрі Києва перекинулася вантажівка з цеглою.