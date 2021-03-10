В подарок на 8 марта - туалет: в университете Киева торжественно открыли женскую уборную
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве провели торжественную церемонию открытия женского туалета по случаю 8 марта - Международного женского дня, пишет УНН.
Детали
Официальная речь, красная лента, ножницы... По случаю Международного женского дня в университете телекоммуникаций города Киева провели торжественную церемонию открытия туалета. Видео церемонии появилось в сети, в частности, было размещено в телеграмм-канале Perepichka News.
Цитата:
"Если до этого 8 марта вы не успели сделать хороший подарок, самое время готовиться к следующему. Записываем идею: к Международному женскому дню работники столичного университета телекоммуникаций торжественно открыли женский туалет после ремонта. На церемонии официальные лица, шампанское, стихи и перерезание красной ленты. Первый счастливый клиент уборной от интервью с места событий отказался", - шутят в Telegtam
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве 8 марта родилось более 20 девочек