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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 60248 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 81561 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 111989 просмотра

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3 марта, 11:09 • 147355 просмотра

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В подарок на 8 марта - туалет: в университете Киева торжественно открыли женскую уборную

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве провели торжественную церемонию открытия женского туалета по случаю 8 марта - Международного женского дня, пишет УНН.

Детали

Официальная речь, красная лента, ножницы... По случаю Международного женского дня в университете телекоммуникаций города Киева провели торжественную церемонию открытия туалета. Видео церемонии появилось в сети, в частности, было размещено в телеграмм-канале Perepichka News.

Цитата:

"Если до этого 8 марта вы не успели сделать хороший подарок, самое время готовиться к следующему. Записываем идею: к Международному женскому дню работники столичного университета телекоммуникаций торжественно открыли женский туалет после ремонта. На церемонии официальные лица, шампанское, стихи и перерезание красной ленты. Первый счастливый клиент уборной от интервью с места событий отказался", - шутят в Telegtam

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