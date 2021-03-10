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У подарунок на 8 березня – туалет: в університеті Києва урочисто відкрили жіночу вбиральню

Київ • УНН

 • 27651 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Державному університеті телекомунікацій в Києві провели урочисту церемонію відкриття жіночого туалету з нагоди 8 березня – Міжнародного жіночого дня, пише УНН.

Деталі

Офіційна промова, червона стрічка, ножиці… З нагоди Міжнародного жіночого дня в університеті телекомунікацій міста Києва провели урочисту церемонію відкриття туалету. Відео церемонії з’явилося у мережі, зокрема, було розміщено у телеграм-каналі Perepichka News.

Цитата:

"Якщо до цього 8 березня ви не встигли зробити хороший подарунок, саме час готуватися до наступного. Записуємо ідею: до Міжнародного жіночого дня працівники столичного університету телекомунікацій урочисто відкрили жіночий туалет після ремонту. На церемонії були офіційні особи, шампанське, вірші і перерізання червоної стрічки. Перший щасливий клієнт вбиральні від інтерв'ю з місця подій відмовився", - жартують у Telegtam

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