У подарунок на 8 березня – туалет: в університеті Києва урочисто відкрили жіночу вбиральню
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Державному університеті телекомунікацій в Києві провели урочисту церемонію відкриття жіночого туалету з нагоди 8 березня – Міжнародного жіночого дня, пише УНН.
Деталі
Офіційна промова, червона стрічка, ножиці… З нагоди Міжнародного жіночого дня в університеті телекомунікацій міста Києва провели урочисту церемонію відкриття туалету. Відео церемонії з’явилося у мережі, зокрема, було розміщено у телеграм-каналі Perepichka News.
Цитата:
"Якщо до цього 8 березня ви не встигли зробити хороший подарунок, саме час готуватися до наступного. Записуємо ідею: до Міжнародного жіночого дня працівники столичного університету телекомунікацій урочисто відкрили жіночий туалет після ремонту. На церемонії були офіційні особи, шампанське, вірші і перерізання червоної стрічки. Перший щасливий клієнт вбиральні від інтерв'ю з місця подій відмовився", - жартують у Telegtam
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві 8 березня народилось понад 20 дівчаток