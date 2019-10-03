В Южной Корее из-за тайфуна погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В результате тайфуна и сильных дождей в Южной Корее погибли шесть человек, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Шесть человек погибли, когда тайфун Митаг прошел сегодня через Южную Корею. Митаг, 18-й тайфун в этом году, принес сильные дожди в южных районах страны. По состоянию на 01:30 по Гринвичу сообщалось о шести погибших, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть погибших пострадала от обломков, а другие утонули.
Всего были затоплены более ста домов, а полторы тысячи жителей были эвакуированы. В ночь со среды на четверг около 50 тыс. домов были обесточены. В большинстве из них уже восстановили энергоснабжение.
Напомним, в сентябре этого года не менее 19 жителей префектуры Окинава в Японии пострадали в результате тайфуна "Тапа".