У Південній Кореї через тайфун загинули шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Внаслідок тайфуну та сильних дощів у Південній Кореї загинуло шість людей, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Шість людей загинули, коли тайфун Мітаг пройшов сьогодні через Південну Корею. Мітаг, 18-й тайфун цього року, приніс сильні дощі у південних районах країни. Станом на 01:30 за Гринвічем повідомлялось про шістьох загиблих, ще четверо отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частина загиблих постраждала від уламків, а інші потонули.
Всього були затоплені понад сто будинків, а півтори тисячі жителів евакуювали. В ніч з середи на четвер майже 50 тис. будинків були знеструмлені. У більшості з них вже відновили енергопостачання.
Нагадаємо, у вересні цього року щонайменше 19 жителів префектури Окінава в Японії постраждали в результаті тайфуну "Тапа".