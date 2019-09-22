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В Японії через тайфун "Тапа" постраждали 19 осіб

В Японії через тайфун "Тапа" постраждали 19 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Щонайменше 19 жителів префектури Окінава постраждали в результаті тайфуну "Тапа", який пройшов в безпосередній близькості від регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.

Японські авіакомпанії були змушені скасувати 302 запланованих рейсу між Окінавою і островом Хонсю. Зміни в розкладі торкнулися і острова Кюсю, в район якого перемістився тропічний шторм.

Викликаний тайфуном сильний вітер пошкодив лінії електропередачі на Окінаві. Без світла там як і раніше залишаються близько 1,8 тис. Будинків. За прогнозами синоптиків, тропічний шторм досягне Кюсю до вечора поточного дня. У деяких префектурах там може випасти до 300 мм опадів.

"Тапа" став 17-м тайфуном, що сформувався в цьому році в Тихому океані. Зараз швидкість вітру в його центральній частині досягає 35 м/с, а пориви - 50 м/с. В результаті удару тайфуну "Факсай" на початку вересня в Японії загинули три людини, більше 60 постраждали.

Нагадаємо, в Японії через тайфун скасували 300 рейсів.

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