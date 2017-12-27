В подвалах Донбасса, где удерживали украинских заложников, будет музей оккупации - Порошенко

“Друзья, очень важно нам помнить, что украинские заложники не только продолжают оставаться, как они говорят, „на подвале“ в Донецке и Луганске, откуда мы их точно вытащим, а там сделаем музей оккупации”, — подчеркнул он.

Напомним, Порошенко убежден, что остальные украинских заложников будут освобождены.

Как сообщал УНН, Президент заявил, что Украина с утроенной энергией работать над освобождением остальных заложников.