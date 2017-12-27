У підвалах Донбасу, де утримували українських заручників, буде музей окупації - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що у місцях, де утримувалися українські заручники на непідконтрольній частині Донбасу, після звільнення цих територій, буде створено музей окупації. Про це він сьогодні заявив в аеропорту Харкова після прибуття разом зі звільненими українськими заручниками з Донеччини, передає УНН.
“Друзі, надзвичайно важливо нам пам’ятати, що українські заручники не лише продовжують залишатися, як вони кажуть, „на подвале“ в Донецьку і Луганську, звідки ми їх точно витягнемо, а там зробимо музей окупації”, — наголосив він.
Нагадаємо, Порошенко переконаний, що решта українських заручників будуть звільнені.
Як повідомляв УНН, Президент заявив, що Україна з потрійною енергією працюватиме над звільненням решти заручників.