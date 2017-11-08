В Петербурге памятник Ленина облили краской и обозвали "палачом"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61973 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130649 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107879 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110404 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108443 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101188 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105882 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147140 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Петербурге памятник Ленина облили краской и обозвали "палачом"

В Петербурге памятник Ленина облили краской и обозвали "палачом"

Киев  •  УНН

 • 11988 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. На проспекте Ленина в Красном Селе (Санкт-Петербург) неизвестный облил краской памятник Ленину. Об этом сообщает "Фонтанка", передает УНН.

"Около 5:30 утра 7 ноября недалеко от дома № 108 по проспекту Ленина неизвестный окатил Ильича красной краской. На груди памятника написал слово “палач”. Злоумышленник к делу подошел ответственно, принеся с собой еще и листовки с цитатами вождя. Их он развесил на деревьях у монумента," - говорится в сообщении.

В связи с этим в России возбужденно уголовное дело по ст. 214 УК РФ (“Вандализм”), сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также сообщают, что памятник уже отмыли.

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