В Петербурге памятник Ленина облили краской и обозвали "палачом"

"Около 5:30 утра 7 ноября недалеко от дома № 108 по проспекту Ленина неизвестный окатил Ильича красной краской. На груди памятника написал слово “палач”. Злоумышленник к делу подошел ответственно, принеся с собой еще и листовки с цитатами вождя. Их он развесил на деревьях у монумента," - говорится в сообщении.

В связи с этим в России возбужденно уголовное дело по ст. 214 УК РФ (“Вандализм”), сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также сообщают, что памятник уже отмыли.

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