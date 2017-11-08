У Петербурзі пам'ятник Леніна облили фарбою і обізвали "катом"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На проспекті Леніна в Червоному Селі (Санкт-Петербург) невідомий облив фарбою пам'ятник Леніну. Про це повідомляє "Фонтанка", передає УНН.
"Близько 5:30 ранку 7 листопада неподалік від будинку № 108 по проспекту Леніна невідомий облив Ілліча червоною фарбою. На грудях пам'ятника написав слово" кат ". Зловмисник до справи підійшов відповідально, принісши з собою ще й листівки з цитатами вождя. Їх він розвісив на деревах біля монумента, "- йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим в Росії порушено кримінальну справу за ст. 214 КК РФ ( "Вандалізм"), повідомили в ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті.
Також повідомляють, що пам'ятник вже відмили.
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