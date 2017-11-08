У Петербурзі пам'ятник Леніна облили фарбою і обізвали "катом"

"Близько 5:30 ранку 7 листопада неподалік від будинку № 108 по проспекту Леніна невідомий облив Ілліча червоною фарбою. На грудях пам'ятника написав слово" кат ". Зловмисник до справи підійшов відповідально, принісши з собою ще й листівки з цитатами вождя. Їх він розвісив на деревах біля монумента, "- йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в Росії порушено кримінальну справу за ст. 214 КК РФ ( "Вандалізм"), повідомили в ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті.

Також повідомляють, що пам'ятник вже відмили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одеській області невідомі відбили голову пам'ятнику Леніну