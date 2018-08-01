В Перу столкнулись поезда: есть пострадавшие

Инцидент произошел на железнодорожной ветке, связывающей близлежащий город Куско с археологическим комплексом примерно в 10:20 утра по местному времени, когда в поезд компании "Инка Рэйл", совершивший незапланированную остановку, врезался в другой состав, принадлежащий "Перу Рэйл".

По словам одной из пассажирок, остановка была сделана, потому что группа местных туристов в знак протеста перекрыла ж/д пути.

"Мы стояли около часа. Затем протесты прекратились, мы поехали дальше и через пять минут почувствовали сильный удар сзади", - сообщила Валерия Лозана.



По ее словам, в результате толчка два сидения поезда "Инка Рейл" выбило в воздух.

Двух тяжело травмированных пассажиров экстренно эвакуировали в Куско.

Напомним, под колесами поезда погиб мужчина. Инцидент произошел ночью 29 июля возле железнодорожной станции "Сартана сортировочная", что в Кальмиусском районе Мариуполя.