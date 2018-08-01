У Перу зіткнулися потяги: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня УНН. У Перу щонайменше 5 осіб отримали поранення, двоє з них - важкі, в результаті зіткнення двох поїздів, які прямували в древнє місто інків Мачу-Пікчу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Інцидент стався на залізничній гілці, що зв'язує сусіднє місто Куско з археологічним комплексом приблизно о 10:20 ранку за місцевим часом, коли в поїзд компанії "Інка Рейлі", що зробив незаплановану зупинку, врізався в інші вагони, що належить "Перу Рейлі".
За словами однієї з пасажирок, зупинка була зроблена, тому що група місцевих туристів в знак протесту перекрила ж/д шляху.
"Ми стояли близько години. Потім протести припинилися, ми поїхали далі і через п'ять хвилин відчули сильний удар ззаду", - повідомила Валерія Лозана.
За її словами, в результаті поштовху два сидіння поїзда "Інка Рейл" вибило в повітря.
Двох важко травмованих пасажирів екстрено евакуювали в Куско.
Нагадаємо, під колесами потяга загинув чоловік. Інцидент стався вночі 29 липня біля залізничної станції "Сартана сортувальна", що в Кальміуському районі Маріуполя.