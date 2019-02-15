В Перу произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземного толчка находился в 112 км восточнее города Уанкайо.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Как сообщал УНН, недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 9,1, произошедшего в Индонезии 26 декабря 2004 года, и последовавшего за ним цунами в странах Тихоокеанского огненного кольца погибло более 230 тысяч человек.

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Напомним, землетрясение у берегов Чили унесло жизни двух человек.



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