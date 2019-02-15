В Перу произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В центральной части Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает УНН.
Эпицентр подземного толчка находился в 112 км восточнее города Уанкайо.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У побережья Фиджи произошло мощное землетрясение
Как сообщал УНН, недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 9,1, произошедшего в Индонезии 26 декабря 2004 года, и последовавшего за ним цунами в странах Тихоокеанского огненного кольца погибло более 230 тысяч человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Напомним, землетрясение у берегов Чили унесло жизни двух человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате землетрясения на севере Италии закрыли школы