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У Перу стався сильний землетрус

У Перу стався сильний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У центральній частині Перу зафіксовано землетрус магнітудою 5,5. Про це повідомляє Алтаї-Саянський філія Єдиної Геофізичної служби РАН, передає УНН.

Епіцентр підземного поштовху знаходився в 112 км на схід від міста Уанкайо.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.

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Як повідомляв УНН, нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.

Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 9,1, що стався в Індонезії 26 грудня 2004 року, і наступного за ним цунамі в країнах Тихоокеанського вогняного кільця загинуло понад 230 тисяч осіб.

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Нагадаємо, землетрус біля берегів Чилі забрав життя двох людей.

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