В первом квартале объемы строительства в Украине продолжили расти
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По итогам января-марта 2017 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 14,2 млрд грн, индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 119,4%. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает УНН.
"В этом году предприятия уже выполнили строительные работы на сумму 14,2 млрд грн. Рост показателя за январь-март 2017 составил 19,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Если сравнивать месяц к месяцу, то в марте этого года он повысился на 11,5%. Это очень позитивный стимул упорно работать дальше", - сказал он.
По итогам января-марта 2017 года, индекс жилищного строительства составил 123,4%, нежилого строительства - 125,8%, инженерных сооружений - 113,2%.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.