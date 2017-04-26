В первом квартале объемы строительства в Украине продолжили расти

"В этом году предприятия уже выполнили строительные работы на сумму 14,2 млрд грн. Рост показателя за январь-март 2017 составил 19,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Если сравнивать месяц к месяцу, то в марте этого года он повысился на 11,5%. Это очень позитивный стимул упорно работать дальше", - сказал он.

По итогам января-марта 2017 года, индекс жилищного строительства составил 123,4%, нежилого строительства - 125,8%, инженерных сооружений - 113,2%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.