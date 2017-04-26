У першому кварталі об’єми будівництва в Україні продовжили зростати

“У цьому році підприємства вже виконали будівельні роботи на суму 14,2 млрд грн. Ріст показника за січень-березень 2017 року становив 19,4% у порівнянні з першим кварталом минулого року. Якщо порівнювати місяць до місяця, то в березні цього року він підвищився на 11,5%. Це дуже позитивний стимул наполегливо працювати надалі”, — сказав він.

За підсумками січня-березня 2017 року, індекс житлового будівництва склав 123,4%, нежитлового будівництва — 125,8%, інженерних споруд — 113,2%.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.