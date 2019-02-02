В первый месяц 2019 года стоимость жилья в новостройках начала расти

Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева в январе 2019-го по сравнению с данными за декабрь 2018-го выросла на 700 гривен – до 23700 гривен.



Выросла также и минимальная цена – до 16300 гривен за квадрат. По итогам декабря 2018-го она была зафиксирована на уровне 16 тысяч гривен.



Напомним, что глава правления - президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир назвал минимальную стоимость квадратного метра жилья, построенного с наличием всех необходимых документов - 15-16 тысяч гривен.



По словам Президента "Киевгорстроя", покупка жилья, квадратный метр которого стоит дешевле, названной суммы, очень рискованна: либо застройщик использует некачественные стройматериалы или отсутствует законное оформление земли.

"Цена квадратного метра - это первый фактор, на который обращает внимание покупатель. Он является одним из основных маркеров законности строительства", - подчеркнул Игорь Кушнир.



В то же время застройщики предлагают инвесторам такие финансовые инструменты, как рассрочка и ипотека. Например, "Киевгорстрой" предлагает инвесторам различные программы с тремя банками, в частности, совместно с "Кристалбанком" застройщик недавно запустил программу с льготным периодом кредитования на 18 месяцев только под 0,01%.



Как сообщал УНН, в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.