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У перший місяць 2019 року вартість житла в новобудовах почала зростати

Київ • УНН

 • 9072 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Ціна на квадратний метр житла в новобудовах в Київ виросла в січні 2019 року. Про це свідчить статистика порталу нерухомості ЛУН.ua, повідомляє УНН.

Середня ціна квадратного метра в новобудовах Києва в січні 2019 року порівняно з даними за грудень 2018 го зросла на 700 гривень - до 23700 гривень.

Виросла також і мінімальна ціна - до 16300 гривень за квадрат. За підсумками грудня 2018-го вона була зафіксована на рівні 16 тисяч гривень.

Нагадаємо, що глава правління - президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір назвав мінімальну вартість квадратного метра житла, побудованого з наявністю всіх необхідних документів - 15-16 тисяч гривень.

За словами Президента "Київміськбуду", купівля житла, квадратний метр якого коштує дешевше, названої суми, дуже ризикована: або забудовник використовує неякісні будматеріали або відсутнє законне оформлення землі.
"Ціна квадратного метра - це перший фактор, на який звертає увагу покупець. Він є одним з основних маркерів законності будівництва", - підкреслив Ігор Кушнір.

У той же час забудовники пропонують інвесторам такі фінансові інструменти, як розстрочка і іпотека. Наприклад, "Київміськбуд" пропонує інвесторам різні програми з трьома банками, зокрема, спільно з "Крісталбанком" забудовник недавно запустив програму з пільговим періодом кредитування на 18 місяців тільки під 0,01%.

Як повідомляв УНН, в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, та вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.

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