В перестрелке между бандами на севере Мексики погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В субботу официальные лица Мексики заявили, что в результате автомобильной погони и перестрелки между членами банды и правоохранительными органами у северной границы Мексики погибли три члена могущественного Картеля Персидского залива и один прохожий. Об этом сообщает УНН со посилланням на Reuters.
Детали
Инцидент начался в пятницу вечером в приграничном городе Матаморос, когда военные и полицейские попытались остановить несколько подозрительных автомобилей, говорится в заявлении властей северного штата Тамаулипас.
Члены банды обстреляли силовиков, установили 15 блокад в городе и подожгли несколько автомобилей.
Это был второй крупный инцидент в Матаморосе менее чем за неделю. В минувшее воскресенье произошла подобная ситуация, тогда по городу мчались машины, устроившие стрельбу.
Дополнение
С 2019 года по март этого года Матаморос был домом для большого лагеря мигрантов которым было приказано оставаться в Мексике в ожидании обработки заявлений о предоставлении убежища в Соединенных Штатах в соответствии с политикой эпохи Трампа, называемой "Протоколами защиты мигрантов" (MPP).
Программа подверглась резкой критике со стороны защитников мигрантов за отправку просителей убежища в криминальные приграничные города Мексики, такие как Матаморос, на длительное ожидание.