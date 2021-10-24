В перестрелке между бандами на севере Мексики погибли четыре человека

Детали

Инцидент начался в пятницу вечером в приграничном городе Матаморос, когда военные и полицейские попытались остановить несколько подозрительных автомобилей, говорится в заявлении властей северного штата Тамаулипас.

Члены банды обстреляли силовиков, установили 15 блокад в городе и подожгли несколько автомобилей.

Это был второй крупный инцидент в Матаморосе менее чем за неделю. В минувшее воскресенье произошла подобная ситуация, тогда по городу мчались машины, устроившие стрельбу.

Дополнение

С 2019 года по март этого года Матаморос был домом для большого лагеря мигрантов которым было приказано оставаться в Мексике в ожидании обработки заявлений о предоставлении убежища в Соединенных Штатах в соответствии с политикой эпохи Трампа, называемой "Протоколами защиты мигрантов" (MPP).

Программа подверглась резкой критике со стороны защитников мигрантов за отправку просителей убежища в криминальные приграничные города Мексики, такие как Матаморос, на длительное ожидание.