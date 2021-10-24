У перестрілці між бандами на півночі Мексики загинули четверо осіб

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 20991 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 87618 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 134056 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 118411 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 126025 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 91361 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 78214 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 173157 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87848 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 269222 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 46278 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 44716 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 52435 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 16999 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 33543 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 138612 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 173166 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 269230 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 438320 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 425617 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29656 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 35336 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35927 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37063 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86738 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У перестрілці між бандами на півночі Мексики загинули четверо осіб

Київ • УНН

 • 23671 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У суботу офіційні особи Мексики заявили, що в результаті автомобільної погоні і перестрілки між членами банди і правоохоронними органами біля північного кордону Мексики загинули три члени могутнього Картеля Перської затоки і один перехожий. Про це інформує УНН з посилланням на Reuters.

У перестрілці між бандами на півночі Мексики загинули четверо осіб

Деталі

Інцидент почався в п'ятницю ввечері в прикордонному місті Матаморос, коли військові і поліцейські спробували зупинити кілька підозрілих автомобілів, говориться в заяві влади північного штату Тамауліпас.

Члени банди обстріляли силовиків, встановили 15 блокад в місті і підпалили кілька автомобілів.

Це був другий великий інцидент в Матаморосі менш ніж за тиждень. Минулої неділі сталась подібна ситуація, тоді по місту мчали машини, які влаштували стрілянину.

Доповнення

З 2019 року по березень цього року Матаморос був домом для великого табору мігрантів яким було наказано залишатися в Мексиці в очікуванні оброблення заяв про надання притулку в Сполучених Штатах відповідно до політики епохи Трампа, званої "Протоколами захисту мігрантів" (MPP).

Програма зазнала різкої критики з боку захисників мігрантів за відправку прохачів притулку в кримінальні прикордонні міста Мексики, такі як Матаморос, на тривале очікування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.17
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68