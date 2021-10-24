У перестрілці між бандами на півночі Мексики загинули четверо осіб

Деталі

Інцидент почався в п'ятницю ввечері в прикордонному місті Матаморос, коли військові і поліцейські спробували зупинити кілька підозрілих автомобілів, говориться в заяві влади північного штату Тамауліпас.

Члени банди обстріляли силовиків, встановили 15 блокад в місті і підпалили кілька автомобілів.

Це був другий великий інцидент в Матаморосі менш ніж за тиждень. Минулої неділі сталась подібна ситуація, тоді по місту мчали машини, які влаштували стрілянину.

Доповнення

З 2019 року по березень цього року Матаморос був домом для великого табору мігрантів яким було наказано залишатися в Мексиці в очікуванні оброблення заяв про надання притулку в Сполучених Штатах відповідно до політики епохи Трампа, званої "Протоколами захисту мігрантів" (MPP).

Програма зазнала різкої критики з боку захисників мігрантів за відправку прохачів притулку в кримінальні прикордонні міста Мексики, такі як Матаморос, на тривале очікування.