В Пентагоне заявили, что рф в ближайшее время сосредоточит свои авиаудары на Киеве, Чернигове, Изюме и Донбассе - CNN

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"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов своей боевой авиации за последние сутки, в общей сложности более 300 вылетов, и их удары приходятся на Киев, Чернигов, Изюм, о котором мы говорили ранее, и операцию Объединенных сил – по сути, на Донбассе. В общем, это и есть четыре основных направления, по которым они совершают авиаудары", – заявил он.

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Источник телеканала подчеркнул, чтов Киеве сохраняется большой риск дальнейших авиаударов.

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По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают перебрасывать войска в военный аэропорт в Гомеле (Беларусь) с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.