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Оккупанты перебрасывают войска к аэропорту в Гомеле, чтобы увеличить интенсивность обстрелов баллистическими ракетами - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 109598 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Российские оккупанты продолжают перебрасывать войска в военный аэропорт в Гомеле (Беларусь) с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Оккупанты перебрасывают войска к аэропорту в Гомеле, чтобы увеличить интенсивность обстрелов баллистическими ракетами - Генштаб ВСУ

Детали

По информации Генштаба ВСУ, 29 марта, переброшено 200 наемников к военному аэродрому Гомель. В частности, на Северском направлении фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока.

В районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов “Искандер” и двух комплексов ПВО "С - 300" для их прикрытия.

Кроме этого, российские оккупационные войска пытаются создать новое группировки войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.

Враг продолжает атаковать город Попасная, вероятно, с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

По полученной информации, оставляя военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.

На временно занятых противником территориях он продолжает ограничение передвижения местного населения, русские захватчики берут граждан Украины в заложники и осуществляют вывоз награбленных у мирных граждан товаров.

В Российской Федерации началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксировано в 752-в мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Добавим

Тем временем, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщает, что оккупанты начинают завозить много техники в область, в регионе значительно усиливаются обстрелы.

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